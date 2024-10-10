В Міненерго заявили, що Україна буде зі світлом, якщо РФ не буде атакувати енергогенеруючі компанії

Співробітник енергогенеруючої компанії. Ілюстративне фото: УНІАН

Українці цієї зими будуть повністю забезпечені електроенергією, попри розрахунки ООН, які були песимістичними. Проте все буде добре за умови, що стан інфраструктури не зміниться через атаки російських окупантів.

Про це на форумі "Енергія бізнесу 2024" заявив голова Міненерго Герман Галущенко, повідомляє Forbes.

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Міністр зазначив, що у разі масштабних атак на енергетичні підприємства Україна знову зіткнеться з віяловими відключеннями світла, проте якщо їх не буде, то про відключення можна забути.

Хоча вимикати електрику можуть місцеві компанії через планові ремонти чи технічні проблеми.

Але, як з'ясувалось, песимістичний аналіз ООН щодо ймовірної тривалості відключень світла взимку від чотирьох до 18 годин на добу є неправильним.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", — каже Галущенко.

Він зазначив, що до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але підключити все у 2024-му не встигне.

Раніше ми писали, що в Україні тариф на електроенергію для громадян встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год. Він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону.

Також стало відомо, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.