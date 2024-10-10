В Минэнерго заявили, что Украина будет со светом, если РФ не будет атаковать энергогенерирующие компании

Сотрудник энергогенерирующей компании. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на расчеты ООН, которые были пессимистическими. Однако все будет хорошо при условии, что состояние инфраструктуры не изменится из-за атак российских оккупантов.

Об этом на форуме "Энергия бизнеса 2024" заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, сообщает Forbes.

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Министр отметил, что в случае масштабных атак на энергетические предприятия Украина снова столкнется с веерными отключениями света, однако если их не будет, то об отключениях можно забыть.

Хотя выключать электричество могут местные компании из-за плановых ремонтов или технических проблем.

Но, как выяснилось, пессимистический анализ ООН относительно вероятной продолжительности отключений света зимой от четырех до 18 часов в сутки неверен.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", — говорит Галущенко.

Он отметил, что до конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024 не успеет.

Ранее мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию для граждан установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Он будет оставаться таковым до завершения отопительного сезона.

Также стало известно, что после завершения войны Украине потребуется строительство новых энергетических мощностей. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.