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Зеленский сообщил, как этой зимой будут защищать энергетические объекты

15 октября 2024 17:23
Галина Шподарева - редактор
Зеленский провел энергетическую Ставку
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Тема — комплексная подготовка к зиме. Зеленский заслушал доклады всех, кто задействован в процессе восстановления и защиты энергетической системы Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 15 октября.

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Как сообщил Президент Украины, на очередной Ставке Верховного Главнокомандующего он заслушал доклады всех, кто задействован в процессе комплексной подготовки Украины к зиме: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций. 

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", — рассказал Зеленский. 

Как рассказал президент, МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Также продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Зеленский сообщил, как этой зимой будут защищать энергетические объекты - фото 1
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Напомним, в ДТЭК заявили о стопроцентной готовности энергетической системы Украины к зиме. В ремонты и восстановление ТЭС было инвестировано 2,3 млрд гривен,
6 млрд гривен инвестировано в добычу угля.

Ранее Новини.LIVE писали, как первые заморозки могут повлиять на электроснабжение. Как заявлял заместитель министра энергетики Николай Колесник, больше всего на энергосистему Украины влияют длительные понижения температур.

Владимир Зеленский зима Укрэнерго Ставка верховного главнокомандующего энергетика Воздушные Силы ВСУ

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