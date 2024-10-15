Зеленский провел энергетическую Ставку

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Тема — комплексная подготовка к зиме. Зеленский заслушал доклады всех, кто задействован в процессе восстановления и защиты энергетической системы Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 15 октября.

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Как сообщил Президент Украины, на очередной Ставке Верховного Главнокомандующего он заслушал доклады всех, кто задействован в процессе комплексной подготовки Украины к зиме: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", — рассказал Зеленский.

Как рассказал президент, МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Также продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

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Напомним, в ДТЭК заявили о стопроцентной готовности энергетической системы Украины к зиме. В ремонты и восстановление ТЭС было инвестировано 2,3 млрд гривен,

6 млрд гривен инвестировано в добычу угля.

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