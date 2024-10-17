Война в Украине — Зеленский в Брюсселе сообщил в чем нуждается страна

Ждет опасная зима — Зеленский объяснил, в чем остро нуждаются украинцы
Нынешняя зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине необходимо получить новые системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия в Европейский Совет.
Зеленский на заседании Европейского Совета
По прибытии на заседание Европейского Совета в Брюсселе Президент заявил, что украинцев в этом году ждет "опасная" зима.
"Зима близко. Для нас они всегда сложные, а эта еще и опасная", — заявил глава государства.
Он добавил, что Украине крайне необходимо получить системы ПВО.
"Мы должны подготовить свое домашнее задание. Но нам остро необходимо получить системы противовоздушной обороны. Я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, во время специального заседания Евросовета Зеленский представил План победы Украины. Мероприятие прошло на уровне лидеров стран.
Мы сообщали, что перед поездкой в Брюссель Президент Украины отметил важность усиления поддержки Украины для справедливого завершения войны.
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