Война в Украине — Зеленский в Брюсселе сообщил в чем нуждается страна

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Нынешняя зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине необходимо получить новые системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия в Европейский Совет.

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По прибытии на заседание Европейского Совета в Брюсселе Президент заявил, что украинцев в этом году ждет "опасная" зима.

"Зима близко. Для нас они всегда сложные, а эта еще и опасная", — заявил глава государства.

Он добавил, что Украине крайне необходимо получить системы ПВО.

"Мы должны подготовить свое домашнее задание. Но нам остро необходимо получить системы противовоздушной обороны. Я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время специального заседания Евросовета Зеленский представил План победы Украины. Мероприятие прошло на уровне лидеров стран.

Мы сообщали, что перед поездкой в Брюссель Президент Украины отметил важность усиления поддержки Украины для справедливого завершения войны.