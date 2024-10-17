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Зеленский предупредил о последствиях, если партнеры не поддержат План победы

17 октября 2024 15:26
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине - Зеленский назвал последствия отклонения партнерами Плана победы
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами Европейского совета в Брюсселе 18 октября 2024 года. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

На заседании Европейского совета 18 партнеров прокомментировали План победы Украины. Отсутствие поддержки со стороны лидеров станет ошибкой и привилегией для России.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции  по итогам участия в заседании Европейского совета в четверг, 17 октября.

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Зеленский заявил, что, если партнеры не поддержат План победы Украины, то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

"Если не дадут, нам будет очень сложно. Это будет привилегия от мира России. Слабость Украины — это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой", — отметил президент.

Глава государства отметил, что в его плане есть оружие, приглашение в НАТО и экономическое усиление, которое даст определенность, что в Украине будут инвестиции и что ее ресурсы будут защищены и не достанутся России или ее союзникам.

"Мы можем говорить, что приглашение в НАТО, а также пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия — мы можем все это иметь превентивно. Это еще не членство в НАТО, это приглашение. Но это признак, что мы там будем, что Украина не сама", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на заседании Евросовета 18 партнеров комментировали План победы Украины.

На заседании Европейского совета 18 партнеров прокомментировали План победы Украины. Отсутствие поддержки со стороны лидеров станет ошибкой и привилегией для России.

Напомним, Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил на специальном заседании Европейского совета и презентовал План победы Украины.

Глава государства впервые обнародовал информацию о том, что План победы содержит не только открытые, но и засекреченные пункты.

В ходе заседания президент Украины отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

Он также отметил, что Украину ждет сложная и опасная зима. Поэтому украинцы остро нуждаются в новых системах противовоздушной обороны.

Украина Владимир Зеленский война в Украине План победы Украины Россия ЕС

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