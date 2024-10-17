Офицеры КНДР тренируют российских солдат на ВОТ Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. Фото: Reuters

Северная Корея готовит военный контингент для участия в войне на Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета в четверг, 17 октября.

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Зеленский заявил о том, что согласно данным разведки, северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируют российских солдат.

"Точное количество офицеров пока неизвестно, но Россия рассчитывает на усиление со стороны КНДР из-за проблем с мобилизацией", — отметил глава государства.

Президент добавил, что Россия теряет много военных на поле боя.

"Он (Путин. — Ред.) знает, что настроение в обществе против мобилизации, и ищет внешней поддержки", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с США и другими партнерами, но пока не предоставил деталей.

Напомним, во время пресс-конференции президент Украины заявил, если партнеры не поддержат План победы Украины, то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

Также мы писали, что на заседании Европейского совета в Брюсселе Зеленский отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.