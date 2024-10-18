Війна в Україні — НАТО надасть Києву 40 млрд євро військової допомоги

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО планує надати Україні 40 млрд євро військової допомоги протягом наступного року. Партнери все роблять для того, щоб наша країна легше пережила зиму.

Про це Марк Рютте повідомив на підсумковій пресконференції зустрічі міністрів оборони, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Допомога Україні від НАТО

Під час виступу Рютте підкреслив, що підтримка України — ключ для безпеки всієї Європи, тому НАТО надасть Києву 40 млрд євро військової допомоги протягом 2025 року.

За його словами, партнери роблять усе можливе, щоб полегшити зимовий період для українців та необхідні сили та засоби підтримки.

Військова допомога Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, який є частиною фінансування у 500 млн канадських доларів. Туди увійде стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

Крім того, Київ отримає нові дрони-камікадзе Colibri від Франції. Безпілотники успішно пройшли всі випробування та вже за кілька тижнів надійде в Україну.

Також 13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з іноземними колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. В результаті цієї зустрічі Україна отримає більше зброї.