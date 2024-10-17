Україна отримає французькі дрони Colibri — що про них відомо

Французький дрон Colibri. Фото: defence-blog.com

Франція планує передати Україні першу партію безпілотників-камікадзе Colibri, які виготовляє компанія Delair. Ударні дрони успішно пройшли усі випробування.

Про це повідомило видання Defense Express у середу, 16 жовтня.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що в найближчі кілька тижнів до України буде доставлено першу партію безпілотників-камікадзе французького виробництва для Сил оборони.

Лекорню зазначив, що ці безпілотники, вироблені компанією Delair, пройшли всі необхідні випробування і будуть передані як українській, так і французькій арміям.

Видання Defense Express повідомляє, що йдеться про дрони-камікадзе Colibri, які є аналогом російського "Ланцета" і були вперше представлені влітку 2024 року. Зазначається, що це перші ударні БпЛА французького виробництва.

Хоча характеристики Colibri, зокрема, 45-хвилинна тривалість польоту, бойова частина вагою 2,3 кг та дальністю зв'язку до 25 км, не можна назвати революційними, французькі військові розглядають їх як доповнення до класичної артилерії, наприклад, самохідної артилерійської установки CAESAR.

БпЛА Colibri. Фото: Delair

Нагадаємо, з початку 2024 року Україна почала застосувати нові ударні дрони "Лютий", які здатні летіти на відстань понад 600 кілометрів. Секретні далекобійні безпілотники з якими працює ГУР уразили вже десятки стратегічних об’єктів Росії.

Раніше ми писали, що за 2024 рік Міноборони кодифікувало і дозволило ЗСУ використовувати понад 140 безпілотних авіаційних комплексів та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.