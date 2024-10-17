Украина получит французские дроны Colibri — что о них известно

Французский дрон Colibri. Фото: defence-blog.com

Франция планирует передать Украине первую партию беспилотников-камикадзе Colibri, производимых компанией Delair. Ударные дроны успешно прошли все испытания.

Об этом сообщило издание Defense Express в среду, 16 октября.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что в ближайшие несколько недель в Украину будет доставлена первая партия беспилотников-камикадзе французского производства для Сил обороны.

Лекорню отметил, что эти беспилотники, произведенные компанией Delair, прошли все необходимые испытания и будут переданы как украинской, так и французской армиям.

Издание Defense Express сообщает, что речь идет о дронах-камикадзе Colibri, которые являются аналогом российского "Ланцета" и были впервые представлены летом 2024 года. Отмечается, что это первые ударные БпЛА французского производства.

Хотя характеристики Colibri, в частности, 45-минутная продолжительность полета, боевая часть весом 2,3 кг и дальностью связи до 25 км, нельзя назвать революционными, французские военные рассматривают их как дополнение к классической артиллерии, например, самоходной артиллерийской установки CAESAR.

БпЛА Colibri. Фото: Delair

Напомним, с начала 2024 года Украина начала применить новые ударные дроны "Февраль", которые способны лететь на расстояние более 600 километров. Секретные дальнобойные беспилотники, с которыми работает ГУР, поразили уже десятки стратегических объектов России.

Ранее мы писали, что за 2024 год Минобороны кодифицировало и позволило ВСУ использовать более 140 беспилотных авиационных комплексов и 33 наземных роботизированных комплекса украинского производства.