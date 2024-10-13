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Української зброї стане більше — Умєров зустрівся з іноземними колегами

13 жовтня 2024 16:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Умєров провів зустрічі з іноземними колегами — про що домовилися
Умєров з британським колегою Гіллі. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр оборони Рустем Умєров у неділю, 13 жовтня, повернувся до України після закордонної робочої поїздки. Він зустрічався з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.

Про це Умєров повідомив у Telegram.

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За словами міністра, до України він повернувся "з конкретними результатами". За кордоном він працював у рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.

Умєров та Пісторіус провели робочу зустріч - подробиці
Умєров з німецьким колегою Пісторіусом. Фото: Міноборони

"Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.
 
Умєров зазначив, що всі чотири країни підтвердили майбутнє зростання інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Також він обговорив з колегами конкретні кроки для збільшення виробництва зброї — як в країні, так і через створення спільних підприємств з європейськими партнерами.

Умєров з Крозетто - про що говорили
Умєров з італійським колегою Крозетто. Фото: Міноборони

"Це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці", — зауважив він.
 
Міністр оборони запевнив, що зброї для наших захисників стане більше: Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою. А заморожені російські активи будуть використані для фінансування оборонних потреб України.

Умєров та Лекорню провели зустріч - про що домовилися
Умєров з французьким колегою Лекорню. Фото: Міноборони

У Франції він особисто ознайомився з підготовкою нашої бригади — там не лише навчають, а й укомплектовують підрозділи сучасним озброєнням. Під час зустрічі з президентом країни Емманюелем Макроном Умєров запропонував обмін досвідом у сфері дронів: Україна готова допомогти створити там тренувальний центр для підготовки операторів БпЛА.
 
"Дякую урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за потужну підтримку. Ми — єдина команда, об’єднана спільною метою: перемога України та справедливий мир у Європі", — підсумував він.

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Скриншот допису Умєрова
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Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі. Вони обговорили подальші кроки підтримки Сил оборони.

Також ми писали, що Кабмін призначив нових заступників Умєрова: хто ними став.

Володимир Зеленський Міноборони військова допомога Велика Британія війна в Україні Умєров

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