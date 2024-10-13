Умєров провів зустрічі з іноземними колегами — про що домовилися

Української зброї стане більше — Умєров зустрівся з іноземними колегами
Міністр оборони Рустем Умєров у неділю, 13 жовтня, повернувся до України після закордонної робочої поїздки. Він зустрічався з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.
Про це Умєров повідомив у Telegram.
Результати зустрічей Умєрова
За словами міністра, до України він повернувся "з конкретними результатами". За кордоном він працював у рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.
"Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.
Умєров зазначив, що всі чотири країни підтвердили майбутнє зростання інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Також він обговорив з колегами конкретні кроки для збільшення виробництва зброї — як в країні, так і через створення спільних підприємств з європейськими партнерами.
"Це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці", — зауважив він.
Міністр оборони запевнив, що зброї для наших захисників стане більше: Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою. А заморожені російські активи будуть використані для фінансування оборонних потреб України.
У Франції він особисто ознайомився з підготовкою нашої бригади — там не лише навчають, а й укомплектовують підрозділи сучасним озброєнням. Під час зустрічі з президентом країни Емманюелем Макроном Умєров запропонував обмін досвідом у сфері дронів: Україна готова допомогти створити там тренувальний центр для підготовки операторів БпЛА.
"Дякую урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за потужну підтримку. Ми — єдина команда, об’єднана спільною метою: перемога України та справедливий мир у Європі", — підсумував він.
Нагадаємо, Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі. Вони обговорили подальші кроки підтримки Сил оборони.
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