Умєров поділився деталями зустрічі з міністром оборони Великої Британії

Додаткові систем AS-90 для ЗСУ — Умєров про зустріч з британським колегою
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, вони обговорили подальші кроки підтримки українських Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у четвер, 10 жовтня.
Умєров про зустріч з Джоном Гілі
"Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога", — пояснив Умєров.
За словами міністра, до кінця року українські сили отримають додаткові артилерійські системи AS-90. Крім того, він анонсував позитивні новини стосовно розвитку далекобійної зброї та роботизованих систем.
"Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву. Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів", — йдеться в повідомленні.
Умєров зазначив, що не менш важливим питанням залишається інвестиція в оборонну промисловість України.
"Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК. Окремо поінформував британського колегу про План перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони", — додав міністр.
Міністр оборони України висловив щиру подяку народу Великої Британії, її уряду та особисто Джону Гілі за підтримку.
Раніше ми писали, що 10 жовтня Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.
Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера лідери обговорили український План перемоги. Сторони домовилися опрацювати його разом із союзниками.
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