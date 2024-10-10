Умєров поділився деталями зустрічі з міністром оборони Великої Британії

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, вони обговорили подальші кроки підтримки українських Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у четвер, 10 жовтня.

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"Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога", — пояснив Умєров.

За словами міністра, до кінця року українські сили отримають додаткові артилерійські системи AS-90. Крім того, він анонсував позитивні новини стосовно розвитку далекобійної зброї та роботизованих систем.

"Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву. Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів", — йдеться в повідомленні.

Умєров зазначив, що не менш важливим питанням залишається інвестиція в оборонну промисловість України.

"Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК. Окремо поінформував британського колегу про План перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони", — додав міністр.

Міністр оборони України висловив щиру подяку народу Великої Британії, її уряду та особисто Джону Гілі за підтримку.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що 10 жовтня Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера лідери обговорили український План перемоги. Сторони домовилися опрацювати його разом із союзниками.