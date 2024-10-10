Умеров поделился деталями встречи с министром обороны Великобритании

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Гили. В частности, они обсудили дальнейшие шаги по поддержке украинских Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в четверг, 10 октября.

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"Великобритания действует на опережение, снабжая наших воинов необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют эффективнее уничтожать врага", — пояснил Умеров.

По словам Министра, до конца года украинские силы получат дополнительные артиллерийские системы AS-90. Кроме того, он анонсировал положительные новости о развитии дальнобойного оружия и роботизированных систем.

"Британия также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва. Договорились с Джоном Гили вместе проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что не менее важным вопросом остается инвестиция в оборонную промышленность Украины.

"Британия уже вовлечена в производство, но наша задача — расширить эти возможности и нарастить производство в ОПК. Отдельно проинформировал британского коллегу о Плане победы Президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны", — добавил министр.

Министр обороны Украины выразил искреннюю благодарность народу Великобритании, ее правительству и лично Джону Гили за поддержку.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что 10 октября Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Напомним, во время сегодняшней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера лидеры обсудили украинский План победы. Стороны договорились разработать его вместе с союзниками.