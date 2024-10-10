Зеленський в Лондоні — про що розмовляв з Кіром Стармером

Зустріч Зеленського та Стармера — президент розкрив деталі розмови
Під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера лідери обговорили український План перемоги. Сторони домовилися опрацювати його разом із союзниками.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Зустріч Зеленського та Стармера
"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками", — йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.
"Дякую Великій Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема далекобійною зброєю", — наголосив український президент.
Крім того, він глава держави провів зустріч із секретарем НАТО Марком Рютте.
"Ключові теми наших перемовин — євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру", — сказав Зеленський.
Він також поділився, що вони обговорили також якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки.
Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.
Крім того, ЗМІ повідомляли, що український президент 11 жовтня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.
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