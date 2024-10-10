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Зустріч Зеленського та Стармера — президент розкрив деталі розмови

10 жовтня 2024 14:51
Карина Приходько - Редактор
Зеленський в Лондоні — про що розмовляв з Кіром Стармером
Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера лідери обговорили український План перемоги. Сторони домовилися опрацювати його разом із союзниками.  

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram. 

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Зустріч Зеленського та Стармера

"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.

"Дякую Великій  Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема далекобійною зброєю", — наголосив український президент. 

Крім того, він глава держави провів зустріч із секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ключові теми наших перемовин — євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру", — сказав Зеленський.

Він також поділився, що вони обговорили також якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки. 

Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський прибув з візитом до Великої Британії

Крім того, ЗМІ повідомляли, що український президент 11 жовтня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані. 

Володимир Зеленський переговори Велика Британія Кір Стармер візит

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