Зеленский в Лондоне — о чем разговаривал с Киром Стармером

Встреча Зеленского и Стармера — президент раскрыл детали разговора
В ходе сегодняшней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера лидеры обсудили украинский План победы. Стороны договорились разработать его вместе с союзниками.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
Встреча Зеленского и Стармера
"В ходе встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему детали Плана победы. Мы договорились проработать его вместе с союзниками", — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом.
"Благодарю Великобританию за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности дальнобойным оружием", — подчеркнул украинский президент.
Кроме того, глава государства провел встречу с секретарем НАТО Марком Рютте.
"Ключевые темы наших переговоров — евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это создаст лучшие условия для восстановления справедливого мира", — сказал Зеленский.
Он также поделился, что они обсудили как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО и согласовали свои следующие шаги.
Напомним, 10 октября Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.
Кроме того, СМИ сообщали, что украинский президент 11 октября встретится с Папой Римским в Ватикане.
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