Зеленский в Лондоне — о чем разговаривал с Киром Стармером

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ходе сегодняшней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера лидеры обсудили украинский План победы. Стороны договорились разработать его вместе с союзниками.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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Встреча Зеленского и Стармера

"В ходе встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему детали Плана победы. Мы договорились проработать его вместе с союзниками", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом.

"Благодарю Великобританию за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности дальнобойным оружием", — подчеркнул украинский президент.

Кроме того, глава государства провел встречу с секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ключевые темы наших переговоров — евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это создаст лучшие условия для восстановления справедливого мира", — сказал Зеленский.

Он также поделился, что они обсудили как можно скорее выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО и согласовали свои следующие шаги.

Напомним, 10 октября Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Кроме того, СМИ сообщали, что украинский президент 11 октября встретится с Папой Римским в Ватикане.