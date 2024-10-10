Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні 10 жовтня

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: Creative Commons

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Також український лідер зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє BBC.

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Зустріч Зеленського та Стармера

Після приїзду Зеленського до Лондона Стармер зустрів його на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

BREAKING: Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy arrives at Downing Street to meet with Sir Keir Starmer.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZnAusem5dj — Sky News (@SkyNews) October 10, 2024

Зазначається, що напередодні цього візиту речник британського прем'єра повідомляв, що Стармер "підтвердить залізну підтримку Великою Британією України перед обличчям тяглої російської агресії".

Крім того, в українського президента запланована зустріч з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До слова, раніше Зеленський заявляв, що найближчим часом він проведе зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини.

Нагадаємо, 9 жовтня Володимир Зеленський перебував з візитом у Хорватії. Він зустрівся там з прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем. Вони підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що український президент 11 жовтня зустрінеться з Папою Римським у Ватині.