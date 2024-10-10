Зеленский встретился со Стармером в Лондоне 10 октября

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Creative Commons

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также украинский лидер встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает BBC.

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Встреча Зеленского и Стармера

После приезда Зеленского в Лондон Стармер встретил его на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.

БРЕКАНИЕ: Украинский президент Volodymyr Zelensky arrives на Downing Street к походу с Sir Keir Starmer. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/ZnAusem5dj — Sky News (@SkyNews) October 10, 2024

Отмечается, что накануне этого визита представитель британского премьера сообщал, что Стармер "подтвердит железную поддержку Великобританией Украины перед лицом тяглой российской агрессии".

Кроме того, у украинского президента запланирована встреча с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ранее Зеленский заявлял, что в ближайшее время он проведет встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии.

Напомним, 9 октября Владимир Зеленский был с визитом в Хорватии. Он встретился там с премьер-министром страны Андреем Пленковичем. Они подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.

Кроме того, СМИ сообщали, что украинский президент 11 октября встретится с Папой Римским в Ватине.