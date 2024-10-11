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Кадрові зміни в Міноборони — Кабмін призначив Умєрову нових заступників

11 жовтня 2024 18:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Заступниками Рустема Умєрова уряд призначив Сергія Мельника та Сергія Боєва
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: РБК-України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Міністерстві оборони відбулися кадрові зміни. Заступниками Рустема Умєрова стали бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який раніше керував обороною Харкова, та Сергій Боєв, який обіймав посаду заступника очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомили на сторінці Міноборони у п'ятницю, 11 жовтня.

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"Сьогодні за моїм поданням Кабінет Міністрів звільнив мого заступника Олександра Балануцу. Вдячний за роботу на напрямку європейської інтеграції і бажаю успіхів у подальшій дипломатичній карʼєрі", — розповів Умєров. 

Міністр додав, що за його поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який має важливий досвід, що дасть змогу інтегрувати Україну в європейські оборонні структури. 

"Ще одним моїм заступником призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний "Marsel"", — розповів міністр.

За словами очільника Міноборони, він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Інші важливі рішення 

"Ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ)", — розповів Умєров. 

Міністр пояснив, що наглядові ради є важливим елементом для ефективного та прозорого управління закупівлями. Це є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Йдеться про гарантію незалежного контролю за процесами, мінімізацію корупційних ризиків та підвищення довіри до системи як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів України. 

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що допоможе інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування оборонної сфери. 

Раніше Умєров анонсував збільшення власного українського виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. 

Також міністр оборони оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.

Міноборони ЗСУ Україна уряд Умєров

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