Заместителями Рустема Умерова правительство назначило Сергея Мельника и Сергея Боева

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина

В Министерстве обороны произошли кадровые изменения. Заместителями Рустема Умерова стали бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, ранее руководивший обороной Харькова, и Сергей Боев, занимавший должность заместителя главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщили на странице Минобороны в пятницу, 11 октября.

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Кадровые изменения в Минобороны

"Сегодня по моему представлению Кабинет Министров уволил моего заместителя Александра Балануцу. Благодарен за работу на направлении европейской интеграции и желаю успехов в дальнейшей дипломатической карьере", — рассказал Умеров.

Министр добавил, что по его представлению правительство назначило на этот пост Сергея Боева, имеющего важный опыт, что позволит интегрировать Украину в европейские оборонные структуры.

"Еще одним моим заместителем назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник на позывной "Marsel"", — рассказал министр.

По словам главы Минобороны, он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала.

Другие важные решения

"Мы наконец-то создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", — рассказал Умеров.

Министр пояснил, что наблюдательные советы являются важным элементом эффективного и прозрачного управления закупками. Это является важным шагом в соответствии с международными стандартами. Речь идет о гарантии независимого контроля за процессами, минимизации коррупционных рисков и повышении доверия к системе как внутри страны, так и со стороны международных партнеров Украины.

В составе советов будут украинские и международные эксперты, которые помогут интегрировать лучший мировой опыт в реформирование оборонной сферы.

Ранее Умеров анонсировал увеличение собственного украинского производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Также министр обороны объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Также он заявил, что увольняет нескольких своих заместителей.