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Украинского оружия станет больше — Умеров встретился с иностранными коллегами

13 октября 2024 16:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Умеров провел встречи с иностранными коллегами — о чем договорились
Умеров с британским коллегой Гилли. Фото: Минобороны
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр обороны Рустем Умеров в воскресенье, 13 октября, вернулся в Украину после заграничной рабочей поездки. Он встречался с министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Об этом Умеров сообщил в Telegram.

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По словам министра, в Украину он вернулся "с конкретными результатами". За границей он работал в рамках работы делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским.

Умеров и Писториус провели рабочую встречу.
Умеров с немецким коллегой Писториусом. Фото: Минобороны

"Провели продуктивные встречи, есть мощная поддержка и договоренности, которые приближают нашу победу", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что все четыре страны подтвердили будущий рост инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Также он обсудил с коллегами конкретные шаги по увеличению производства оружия как в стране, так и через создание совместных предприятий с европейскими партнерами.

Умеров из Крозетто – о чем говорили
Умеров с итальянским коллегой Крозетто. Фото: Минобороны

"Это позволит производить технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества", — отметил он.

Министр обороны заверил, что оружия для наших защитников станет больше: Великобритания поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые усилят наши возможности на поле боя. А замороженные российские активы будут использованы для финансирования оборонных нужд Украины.

Умеров и Лекорню провели встречу - о чем договорились
Умеров с французским коллегой Лекорню. Фото: Минобороны

Во Франции он лично ознакомился с подготовкой нашей бригады — там не только учат, но и укомплектуют подразделения современным вооружением. Во время встречи с президентом страны Эмманюэлем Макроном Умеров предложил обмен опытом в сфере дронов: Украина готова помочь создать тренировочный центр для подготовки операторов БпЛА.

"Благодарю правительства и народы Франции, Великобритании, Италии и Германии за мощную поддержку. Мы — единственная команда, объединенная общей целью: победа Украины и справедливый мир в Европе", — подытожил он.

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Скриншот поста Умерова
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Скриншот поста Умерова

Напомним, Рустем Умеров встретился с британским коллегой Джоном Гилли. Они обсудили дальнейшие шаги по поддержке Сил обороны.

Также мы писали, что Кабмин назначил новых заместителей Умерова: кто ими стал.

Владимир Зеленский Минобороны военная помощь Великобритания война в Украине Умеров

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