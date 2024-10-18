Канада виділила ще 47 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Канада виділяє новий пакет військової допомоги, який є частиною фінансування у 500 млн канадських доларів

Київ. Цього разу в Україну надійдуть стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження на суму 64,8 млн канадських доларів.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Reuters у п'ятницю, 18 жовтня.

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Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 65 мільйонів канадських доларів (47 мільйонів доларів США), що є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке в липні зобов’язався виділити прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

"Військова допомога, яку було оголошено сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їм досягти перемоги", — сказав міністр оборони Канади Білл Блер.

Зазначається, що гроші також мають бути спрямовані на навчання українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада надала Україні пільговий кредит на 400 млн канадських доларів, що дорівнює майже 300 млн доларів США на фінансування бюджетних видатків.

Раніше Новини.LIVE писали, українці в Канаді можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Проблема в тому, що чомусь в країні немає окремої програми біженства для громадян з України, проте вони можуть скористатись звичними програмами переїзду.