Канада выделила еще 47 миллионов долларов военной помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо та Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Канада выделяет новый пакет военной помощи, являющийся частью финансирования в 500 млн канадских долларов Киев. В этот раз в Украину поступят стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение на сумму 64,8 млн. канадских долларов.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Reuters в пятницу, 18 октября.

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Военная помощь Канады

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов США), что является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, которое в июле обязался выделить премьер-министр Джастин Трюдо.

"Военная помощь, которая была объявлена сегодня, обеспечивает Украину важными ресурсами для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все необходимое, чтобы помочь им достичь победы", — сказал министр обороны Канады Билл Блэр.

Отмечается, что деньги также должны быть направлены на обучение украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада предоставила Украине льготный кредит на 400 млн канадских долларов, что равняется почти 300 млн долларов США на финансирование бюджетных расходов.

Ранее Новини.LIVE писали, украинцы в Канаде могут столкнуться с трудностями при получении статуса беженца. Проблема в том, в стране нет отдельной программы беженства для граждан Украины, однако они могут воспользоваться привычными программами переезда.