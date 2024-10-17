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Канада виділила Україні пільговий кредит на майже 300 млн доларів, — Шмигаль

17 жовтня 2024 12:10
Карина Приходько - Редактор
Фінансова допомога — Україна отримала від Канади 300 млн доларів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Карина Приходько - Редактор

Уряд Канади надав Україні пільговий кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів). Кошти спрямують на фінансування бюджетних видатків

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 17 жовтня, в Telegram.

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Фінансова допомога від Канади 

Шмигаль наголосив, кошти вже надійшли до державного бюджету. Водночас він не назвав ці пільгові умови, на яких Канада дала фінансову допомогу. 

"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів 5,4 млрд доларів прямої бюджетної підтримки", — зазначив прем'єр. 

За його словами, це важливий внесок у стійкість України. З цих коштів країна фінансує найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконує зобов’язання перед громадянами.

фінансова допомога від Канади
Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 14 жовтня Україну відвідала делегація Палати громад парламенту Канади. Її очолив спікер Грег Фергус. До Києва прибули представники всіх політичних партій країни.

Того ж дня з делегацією зустрівся Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості цього візиту як символу постійної підтримки України з боку Канади.

Україна Денис Шмигаль кредити Канада фінансова допомога

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