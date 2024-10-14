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Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Канади — про що говорили

14 жовтня 2024 20:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Делегація парламенту Канади зустрілась із Зеленським у Києві — деталі
Спікер Палати громад Канади Грег Фергус та Президент України Володимир Зеленський у Києві. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із багатопартійною делегацією Палати громад парламенту Канади. Під час зустрічі глава держави наголосив на важливості цього візиту як символу постійної підтримки України з боку Канади.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента в понеділок, 15 жовтня.

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Про що говорили

Головними темами обговорення стали шлях України до членства в НАТО. Зеленський наголосив на важливості отримання чітких сигналів щодо підтримки вступу України до Альянсу.

Делегація парламенту Канади
Зустріч Зеленського з канадською делегацією у Києві. Фото: ОП

Також під час зустрічі обговорили критично важливі питання підтримки української енергетичної системи перед зимовим періодом, продовження надання оборонної допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Окрему увагу приділили лідерству Канади у питаннях звільнення українських полонених і депортованих осіб.

"Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня Україну відвідала делегація Палати громад парламенту Канади, яку очолив спікер Грег Фергус. До Києва прибули представники всіх політичних партій країни.

Також ми писали, що Канада профінансує повернення дітей в Україну. На це було виділено 10 мільйонів доларів. 

Володимир Зеленський Канада делегація президент візит

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