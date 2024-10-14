Канадські парламентарі прибули в Україну — оцінили прогрес реформ

Делегація Палати громад парламенту Канади у Києві. Фото: Денис Шмигаль

Україну відвідала делегація Палати громад парламенту Канади, яку очолив спікер Грег Фергус. До Києва прибули представники всіх політичних партій країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Шмигаль підкреслив, що Канада є важливим для України партнером, особливо в умовах війни.

"Канада — наш великий друг і партнер. Це проявляється в усіх кроках, які канадські уряд та парламент робили протягом повномасштабного вторгнення, включаючи перші санкції проти Росії та конфіскацію російських активів", — йдеться у повідомленні.

Спікер Палати громад Канади Грег Фергус та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр також поінформував канадських парламентарів про ситуацію на фронті, в енергетиці та фінансах.

"Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні", — додав глава уряду.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.

Також ми писали, що Канада профінансує повернення дітей в Україну. На це було виділено 10 мільйонів доларів.