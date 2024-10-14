Канадські парламентарі прибули в Україну — оцінили прогрес реформ

Делегація парламенту Канади оцінила прогрес реформ в Україні, — Шмигаль
Україну відвідала делегація Палати громад парламенту Канади, яку очолив спікер Грег Фергус. До Києва прибули представники всіх політичних партій країни.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у понеділок, 14 жовтня.
Делегація оцінила прогрес реформ в Україні
Шмигаль підкреслив, що Канада є важливим для України партнером, особливо в умовах війни.
"Канада — наш великий друг і партнер. Це проявляється в усіх кроках, які канадські уряд та парламент робили протягом повномасштабного вторгнення, включаючи перші санкції проти Росії та конфіскацію російських активів", — йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр також поінформував канадських парламентарів про ситуацію на фронті, в енергетиці та фінансах.
"Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні", — додав глава уряду.
Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.
Також ми писали, що Канада профінансує повернення дітей в Україну. На це було виділено 10 мільйонів доларів.
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