Канадские парламентарии прибыли в Украину — оценили прогресс реформ

Делегация Палаты общин парламента Канады в Киеве. Фото: Денис Шмыгаль

Украину посетила делегация Палаты общин парламента Канады, которую возглавил спикер Грег Фергус. В Киев прибыли представители всех политических партий страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 14 октября.

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Шмыгаль подчеркнул, что Канада является важным для Украины партнером, особенно в условиях войны.

"Канада — наш большой друг и партнер. Это проявляется во всех шагах, которые канадские правительство и парламент предпринимали в течение полномасштабного вторжения, включая первые санкции против России и конфискацию российских активов", — говорится в сообщении.

Спикер Палаты общин Канады Грег Фергус и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр также проинформировал канадских парламентариев о ситуации на фронте, энергетике и финансах.

"Канадские парламентарии высоко оценили прогресс реформ в Украине", — добавил глава правительства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.

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