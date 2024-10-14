Канадские парламентарии прибыли в Украину — оценили прогресс реформ

Делегация парламента Канады оценила прогресс реформ в Украине, — Шмыгаль
Украину посетила делегация Палаты общин парламента Канады, которую возглавил спикер Грег Фергус. В Киев прибыли представители всех политических партий страны.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 14 октября.
Делегация оценила прогресс реформ в Украине
Шмыгаль подчеркнул, что Канада является важным для Украины партнером, особенно в условиях войны.
"Канада — наш большой друг и партнер. Это проявляется во всех шагах, которые канадские правительство и парламент предпринимали в течение полномасштабного вторжения, включая первые санкции против России и конфискацию российских активов", — говорится в сообщении.
Премьер-министр также проинформировал канадских парламентариев о ситуации на фронте, энергетике и финансах.
"Канадские парламентарии высоко оценили прогресс реформ в Украине", — добавил глава правительства.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили военную поддержку.
Также мы писали, что Канада профинансирует возвращение детей в Украину. На это было выделено 10 миллионов долларов.
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