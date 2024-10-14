Делегация парламента Канады встретилась с Зеленским в Киеве — детали

Зеленский встретился с делегацией парламента Канады — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с многопартийной делегацией Палаты общин парламента Канады. Во время встречи глава государства отметил важность этого визита как символа постоянной поддержки Украины со стороны Канады.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента в понедельник, 15 октября.
О чем говорили
Главной темой обсуждения стал путь Украины к членству в НАТО. Зеленский отметил важность получения четких сигналов о поддержке вступления Украины в Альянс.
Также во время встречи обсудили критически важные вопросы поддержки украинской энергетической системы перед зимним периодом, продолжение оказания оборонной помощи и усиление санкционного давления на Россию. Отдельное внимание было уделено лидерству Канады в вопросах освобождения украинских пленных и депортированных лиц.
"Мы ощущали поддержку от канадского народа, правительства, парламента с самого начала этой войны. Спасибо вам за военную и политическую поддержку. Это все очень важно, поскольку мы чувствуем, что не сами в этой борьбе", — сказал Зеленский.
Напомним, 14 октября Украину посетила делегация Палаты общин парламента Канады, которую возглавил спикер Грег Фергус. В Киев прибыли представители всех политических партий страны.
Также мы писали, что Канада профинансирует возвращение детей в Украину. На это было выделено 10 миллионов долларов.
Читайте Новини.LIVE!