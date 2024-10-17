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Канада выделила Украине льготный кредит почти на 300 млн долларов, — Шмыгаль

17 октября 2024 12:10
Карина Приходько - Редактор
Финансовая помощь — Украина получила от Канады 300 млн долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Карина Приходько - Редактор

Правительство Канады предоставило Украине льготный кредит на 400 млн канадских долларов (около 300 млн долларов). Средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 17 октября, в Telegram.

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Шмыгаль подчеркнул, что средства уже поступили в государственный бюджет. В то же время, он не назвал эти льготные условия, на которых Канада предоставила финансовую помощь.

"Спасибо Канаде за неизменную солидарность. С начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров 5,4 млрд долларов прямой бюджетной поддержки", — отметил премьер.

По его словам, это важный вклад в устойчивость Украины. Из этих средств страна финансирует важнейшие бюджетные расходы и таким образом выполняет обязательства перед гражданами.

финансовая помощь от Канады
Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, 14 октября Украину посетила делегация Палаты общин парламента Канады. Ее возглавил спикер Грег Фергус. В Киев прибыли представители всех политических партий страны.

В этот же день с делегацией встретился Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил важность этого визита как символа постоянной поддержки Украины со стороны Канады.

Украина Денис Шмыгаль кредиты Канада финансовая помощь

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