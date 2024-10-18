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Рютте объявил о пакете военной помощи Украине — о какой сумме идет речь

18 октября 2024 14:40
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — НАТО предоставит Киеву 40 млрд евро военной помощи
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карина Приходько - Редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует предоставить Украине 40 млрд евро военной помощи в течение следующего года. Партнеры все делают для того, чтобы наша страна легче пережила зиму.

Об этом Марк Рютте сообщил на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время выступления Рютте подчеркнул, что поддержка Украины является ключом для безопасности всей Европы, поэтому НАТО предоставит Киеву 40 млрд евро военной помощи в течение 2025 года.

По его словам, партнеры делают все возможное, чтобы облегчить зимний период для украинцев и необходимые силы и средства поддержки.

Военная помощь Украине — что нужно знать

Напомним, недавно стало известно, что Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи, являющийся частью финансирования в 500 млн канадских долларов. Туда войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Кроме того, Киев получит новые дроны-камикадзе Colibri от Франции. Беспилотники успешно прошли все испытания и уже через несколько недель поступят в Украину.

Также 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с иностранными коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. В результате этой встречи Украина получит больше оружия.

война в Украине Марк Рютте НАТО военная помощь оружие

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