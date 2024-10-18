Война в Украине — НАТО предоставит Киеву 40 млрд евро военной помощи

Рютте объявил о пакете военной помощи Украине — о какой сумме идет речь
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует предоставить Украине 40 млрд евро военной помощи в течение следующего года. Партнеры все делают для того, чтобы наша страна легче пережила зиму.
Об этом Марк Рютте сообщил на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны, передает корреспондент Новини.LIVE.
Помощь Украине от НАТО
Во время выступления Рютте подчеркнул, что поддержка Украины является ключом для безопасности всей Европы, поэтому НАТО предоставит Киеву 40 млрд евро военной помощи в течение 2025 года.
По его словам, партнеры делают все возможное, чтобы облегчить зимний период для украинцев и необходимые силы и средства поддержки.
Военная помощь Украине — что нужно знать
Напомним, недавно стало известно, что Канада выделяет Украине новый пакет военной помощи, являющийся частью финансирования в 500 млн канадских долларов. Туда войдет стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.
Кроме того, Киев получит новые дроны-камикадзе Colibri от Франции. Беспилотники успешно прошли все испытания и уже через несколько недель поступят в Украину.
Также 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с иностранными коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. В результате этой встречи Украина получит больше оружия.
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