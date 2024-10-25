Росіяни закріплюють по перекладачу на кожні 30 бійців з КНДР — ГУР

Військові КНДР на параді. Фото: kcna.kp

Головне управління розвідки Міноборони перехопило перемовини російських військовослужбовців щодо військових Північної Кореї. Росіяни обговорювали розміщення особового складу новоприбулих солдатів.

Відео опублікувала пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

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Перехоплення розмови російських військових

ГУР перехопило розмови російських військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

Повідомляється, що росіяни обговорювали безпосередню підготовку ЗС РФ до прийому та розподілу військовослужбовців Північної Кореї, так званого батальйону "К" на Курщині.

"На скільки я зрозумів розміщенням, забезпеченням, продовольством займається бригада. Але ми сухпайки отримали на всіх, боєприпаси не дають", — сказав російський військовий.

У ГУР зазначили, що для організації взаємодії загарбники планують закріпити одного перекладача та трьох військових РФ за кожними 30 військовослужбовцями армії КНДР. Проте росіяни сумніваються у можливості забезпечити новоприбулих солдатів російським командним складом.

"Братан, ми також вже на перекладачу — ідіть вперед, всіх вбивайте, я трьохсотий потрібна евакуація. Вже переводимо цю х**ню", — йшлося у перехопленій розмові росіян.

Повідомляється, що наразі чисельність перекинутих північнокорейських військовослужбовців становить близько 12 тисяч осіб, серед яких 500 офіцерів та троє пхеньянських генералів.

Нагадаємо, розвідка Нідерландів підтвердила, що Росія розгортає війська з КНДР на своїй території, йдеться про щонайменше 1500 солдатів.

Раніше ми писали, що окрім наземних військ КНДР надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.