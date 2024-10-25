Россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 бойцов из КНДР — ГУР

Военные КНДР на параде. Фото: kcna.kp

Главное управление разведки Минобороны перехватило переговоры российских военнослужащих относительно военных Северной Кореи. Россияне обсуждали размещение личного состава вновь прибывших солдат.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР в Telegram в пятницу, 25 октября.

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Перехват разговора русских военных

ГУР перехватило разговоры российских военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении.

Сообщается, что россияне обсуждали непосредственную подготовку ВС РФ к приему и распределению военнослужащих Северной Кореи, так называемого батальона "К" в Курской области.

"На сколько я понял размещением, обеспечением, продовольствием занимается бригада. Но мы сухпайки получили на всех, боеприпасы не дают", — сказал российский военный.

В ГУР отметили, что для организации взаимодействия захватчики планируют закрепить одного переводчика и трех военных РФ за каждыми 30 военнослужащими армии КНДР. Однако россияне сомневаются в возможности обеспечить новоприбывших солдат российским командным составом.

"Братан, мы также уже на переводчике - идите вперед, всех убивайте, я трехсотый нужна эвакуация. Уже переводим эту х**ню", — говорилось в перехваченном разговоре россиян.

Сообщается, что сейчас численность переброшенных северокорейских военнослужащих составляет около 12 тысяч человек, среди которых 500 офицеров и трое пхеньянских генералов.

Напомним, разведка Нидерландов подтвердила, что Россия разворачивает войска из КНДР на своей территории, а о минимум 1500 солдатах.

Ранее мы писали, что кроме наземных войск КНДР направила в Россию пилотов-истребителей , которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.