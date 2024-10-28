Генсек НАТО подтвердил прибытие бойцов КНДР в Курскую область

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото иллюстративное: Офис президента

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) впервые подтвердили, что Корейская народно-демократическая республика (КНДР) предоставила России своих военных для войны против Украины. Эти бойцы уже находятся на территории Курской области.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте после заседания Североатлантического совета в понедельник, 28 октября, сообщает AP.

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По словам Рютте, делегация Южной Кореи предоставила исчерпывающие доказательства присутствия северокорейских войск в зоне боевых действий.

"Войска Северной Кореи привлечены в Курской области, что само по себе указывает на значительную эскалацию войны. Речь идет о еще одном пробеле в документах о безопасности НАТО", — заявил генсек.

В НАТО убеждены, что вовлечение тысяч северокорейских военных в самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны усилит давление на уставшую и перенапряженную украинскую армию.

Кроме того, это усилит геополитическую напряженность на Корейском полуострове и в более широком Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Австралию.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни солдаты из Северной Кореи могут оказаться на поле боя против Украины.

Также издание NYT писало, что тысячи военных КНДР уже приехали в Россию. Ожидается, что они будут поддерживать захватчиков во время контрнаступления в Курской области.