Байден назвав відправку військ КНДР до Росії дуже небезпечною

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на відправку військ Північної Кореї у Росію. Він наголосив, що це дуже небезпечно.

Про це Джо Байден сказав під час брифінгу в штаті Делавер у понеділок, 28 жовтня.

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"Це небезпечно, дуже небезпечно", — сказав Байден.

Він також відреагував на чутки, що Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як пішов з посади.

"Ідея про те, що... опонент Камали розмовляє з Путіним і обговорює, що потрібно зробити... Я маю на увазі, в будь-якому випадку", — додав Байден.

Нагадаємо, НАТО вперше підтвердило, що КНДР надала Росії своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Раніше NYT писало, що тисячі військових КНДР вже прибули до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.