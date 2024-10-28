Байден назвал отправку войск КНДР в Россию очень опасной

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на отправку войск Северной Кореи в Россию. Он подчеркнул, что это очень опасно.

Об этом Джо Байден сказал на брифинге в штате Делавер в понедельник, 28 октября.

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"Это опасно, очень опасно", — сказал Байден.

Он также отреагировал на слухи, что Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с поста.

"Идея о том, что... оппонент Камалы разговаривает с Путиным и обсуждает, что нужно сделать... Я имею в виду, в любом случае", — добавил Байден.

Напомним, НАТО впервые подтвердило, что КНДР предоставила России своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Ранее NYT писало, что тысячи военных КНДР уже прибыли в Россию. Ожидается, что они будут поддерживать захватчиков во время контрнаступления в Курской области.