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У Пентагоні зробили заяву на тлі військ КНДР у Росії

28 жовтня 2024 21:18
Аркадій Пастула - Редактор
У США відповіли, коли не буде обмежень на використання зброї для України
Пентагон. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo
Аркадій Пастула - Редактор

У Пентагоні зробили заяву на тлі відправки військ Північної Кореї у Росію. Там зазначили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання зброї Сполучених Штатів Америки, якщо сили КНДР вступлять у бій.

Про це повідомляє представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Reuters у понеділок, 28 жовтня.

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У Пентагоні зазначили, що 10 тисяч північнокорейських солдатів були розгорнуті на сході Росії для підготовки.

Однак Сінгх відмовилася підтвердити присутність військ КНДР у Курській області.

"Цілком ймовірно, що вони рухаються в цьому напрямку, в напрямку Курська. Але я поки не маю більше деталей", — додала вона.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії, підкресливши, що це становить велику небезпеку.

Раніше у НАТО вперше офіційно підтвердили, що Північна Корея відправила своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.

Україна Пентагон росія США війна КНДР

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