В США ответили, когда не будет ограничений на использование оружия для Украины

В Пентагоне сделали заявление на фоне войск КНДР в России
В Пентагоне сделали заявление на фоне отправки войск Северной Кореи в Россию. Там отметили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование оружия Соединенных Штатов Америки, если силы КНДР вступят в бой.
Об этом сообщает представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Reuters в понедельник, 28 октября.
КНДР отправила войска в Россию
В Пентагоне отметили, что 10 тысяч северокорейских солдат были развернуты на востоке России для подготовки.
Однако Сингх отказалась подтвердить присутствие войск КНДР в Курской области.
"Вполне вероятно, что они движутся в этом направлении в направлении Курска. Но у меня пока нет больше деталей", — добавила она.
Напомним, Президент США Джо Байден прокомментировал отправку северокорейских войск в Россию, подчеркнув, что это представляет большую опасность.
Ранее в НАТО впервые официально подтвердили, что Северная Корея отправила своих военных для поддержки России в войне против Украины.
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