В США ответили, когда не будет ограничений на использование оружия для Украины

Пентагон. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo

В Пентагоне сделали заявление на фоне отправки войск Северной Кореи в Россию. Там отметили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование оружия Соединенных Штатов Америки, если силы КНДР вступят в бой.

Об этом сообщает представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Reuters в понедельник, 28 октября.

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В Пентагоне отметили, что 10 тысяч северокорейских солдат были развернуты на востоке России для подготовки.

Однако Сингх отказалась подтвердить присутствие войск КНДР в Курской области.

"Вполне вероятно, что они движутся в этом направлении в направлении Курска. Но у меня пока нет больше деталей", — добавила она.

Напомним, Президент США Джо Байден прокомментировал отправку северокорейских войск в Россию, подчеркнув, что это представляет большую опасность.

Ранее в НАТО впервые официально подтвердили, что Северная Корея отправила своих военных для поддержки России в войне против Украины.