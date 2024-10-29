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Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

29 жовтня 2024 23:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Військові КНДР в Росії — Кім Чен Ин відправив на війну підлітків та юнаків
Військові КНДР. Фото: Ng Han Guan
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Північнокорейським солдатам, яких відправили до Росії для участі у війні, близько 20 років, а деякі з них — підлітки. Проте їхні можливості не варто недооцінювати.

Про це йдеться у звіті розвідки Південної Кореї.

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За даними розвідки, в Російську Федерацію були направлені військовослужбовці КНДР, більшість з яких — молодь до 20 років, а деякі навіть підліткового віку. 

Південнокорейська розвідка наголошує, що, хоча цей контингент не має бойового досвіду в умовах сучасних воєн, зокрема в контексті війни в Україні, їхні можливості не варто недооцінювати, оскільки всі вони пройшли базову підготовку в складі "штурмового корпусу". 

"Це перший раз, коли північнокорейські війська відправляються за кордон для боротьби, і, оглядаючись назад, це прекрасний шанс для нас зрозуміти можливості північнокорейської армії", — йдеться у звіті розвідки.

Раніше у Пентагоні заявили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання зброї Сполучених Штатів Америки, якщо сили КНДР вступлять у бій.

Також президент США Джо Байден прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії, підкресливши, що це становить велику небезпеку.

володимир путін Північна Корея КНДР Кім Чен Ин Південна Корея війна

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