Военные КНДР в России — Ким Чен Ын отправил на войну подростков и юношей

Военные КНДР. Фото: Ng Han Guan

Северокорейским солдатам, отправленным в Россию для участия в войне, около 20 лет, а некоторые из них — подростки. Однако их возможности не следует недооценивать.

Об этом говорится в отчете разведки Южной Кореи.

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Подростки из КНДР на войне

По данным разведки, в Российскую Федерацию были направлены военнослужащие КНДР, большинство из которых молодежь до 20 лет, а некоторые даже подросткового возраста.

Южнокорейская разведка отмечает, что хотя этот контингент не имеет боевого опыта в условиях современных войн, в частности в контексте войны в Украине, их возможности не стоит недооценивать, поскольку все они прошли базовую подготовку в составе "штурмового корпуса".

"Это первый раз, когда северокорейские войска отправляются за границу для борьбы и, оглядываясь назад, это прекрасный шанс для нас понять возможности северокорейской армии", — говорится в отчете разведки.

Ранее в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений использования оружия Соединенных Штатов Америки, если силы КНДР вступят в бой.

Также президент США Джо Байден прокомментировал отправку северокорейских войск в Россию, подчеркнув, что это представляет большую опасность.