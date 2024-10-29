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Зеленський зідзвонився з лідером Південної Кореї — що обговорили

29 жовтня 2024 12:15
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війська КНДР в РФ — Зеленський зідзвонився з Президентом Південної Кореї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Лідери обговорили залучення Росією солдатів Північної Кореї у війну та контрзаходи у відповідь на ескалацію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Під час телефонної розмови глава держави в першу чергу подякував корейському лідеру за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Однією з ключових тем обговорення стало залучення військ Північної Кореї у війну. За словами Президента, він надав Юн Соу Йолю свіжі дані про те, що на російські полігони в безпосередній близькості до бойових дій ворог перекинув ще три тисячі солдатів КНДР. Загалом очікується збільшення їхньої кількості до 12 тисяч.

"Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один — ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав",— заявив Зеленський. 

Лідери країн домовилися про посилення обміну розвіданим та експертизою, а також про активізацію контактів на всіх рівнях, зокрема, найвищих для розробки стратегій дій та контрзаходів у  відповідь на ескалацію.

"У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій", — написав глава держави.

Також Президент запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Нагадаємо, Кремль дуже схвильований тим, що на відповідь залучання для агресії в Україні бійців КНДР Південна Корея буде надавати ЗСУ більш потужну військову допомогу. 

Раніше ми писали про те, що США заявили, що Південна Корея та Британія попередили про високу ціну, якщо Північна Корея надішле війська на допомогу Росії для агресії проти Україні. 

Україна війна в Україні Володимир Зеленський військова допомога КНДР Південна Корея

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