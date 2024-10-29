Войска КНДР в РФ — Зеленский созвонился с президентом Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Лидеры обсудили вовлечение Россией солдат Северной Кореи в войну и контрмеры в ответ на эскалацию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 29 октября.

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Во время телефонного разговора глава государства в первую очередь поблагодарил корейского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

Одной из ключевых тем обсуждения стало привлечение войск Северной Кореи в войну. По словам Президента, он предоставил Юн Соу Йолю свежие данные о том, что на российские полигоны в непосредственной близости к боевым действиям враг перебросил еще три тысячи солдат КНДР. В целом ожидается увеличение их количества до 12 тысяч.

"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", — заявил Зеленский.

Лидеры стран договорились об усилении обмена разведанным и экспертизой, а также об активизации контактов на всех уровнях, в частности, самых высоких для разработки стратегий действий и контрмер в ответ на эскалацию.

"В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", — написал глава государства.

Также Президент пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.

Напомним, Кремль очень взволнован тем, что в ответ на привлечение для агрессии в Украине бойцов КНДР Южная Корея будет оказывать ВСУ более мощную военную помощь.

Ранее мы писали о том, что США заявили, что Южная Корея и Британия предупредили о высокой цене, если Северная Корея направит войска на помощь России для агрессии против Украины.