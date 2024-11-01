Войска КНДР в Украине — Зеленский выступил с резким заявлением в сторону трех стран Запада

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина располагает точными данными о местах дислокации северокорейских военных на территории России. Силы обороны могли бы превентивно ударить по этим лагерям, однако для этого нужно дальнобойное оружие, которое партнеры до сих пор не предоставили.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Зеленский отметил, что Россия продолжает увеличивать свое военное присутствие за счет северокорейских сил, однако США, Великобритания и Германия пока ограничиваются лишь наблюдением за ситуацией и не предоставляют дальнобойное оружие.

"Вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что каждая страна, стремящаяся остановить российскую агрессию и не допустить распространения войны на другие регионы, должна превратить свои заявления о недопустимости эскалации в реальные действия.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира — каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", — подытожил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил, что Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне.

Также украинский лидер отметил отсутствие надлежащей международной реакции на военных КНДР на территории России.

По его словам, около 12 тысяч северокорейских солдат готовы воевать на стороне России.