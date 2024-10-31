Росія офіційно визнала участь КНДР у війні в Україні,— Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні проти України. Це було зроблено на рівні розвідок.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

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За словами Зеленського, Москва підтвердила, що північнокорейські військові братимуть участь у бойових діях.

"Російська Федерація, я знаю, на рівні розвідок підтвердила, що Північна Корея залучена. Вони це підтвердили. Офіційно підтвердили на своєму рівні великим країнам. Я не хочу казати з ким конкретно вони говорили, але у нас є точна інформація. Росія проговорювала це питання із західними країнами і підтвердила, що військові Північної Кореї будуть воювати з Україною", — сказав Президент.

Зеленський додав, що Росія може передати Північній Кореї балістичні ракети, "Шахеди" та системи ППО за її участь у війні проти України.

Президент упевнений, що РФ також підтримує КНДР фінансово за постачання снарядів та бійців.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність належної міжнародної реакції на присутність військових КНДР на території Росії. За його словами, близько 12 тисяч північнокорейських солдатів готові воювати на боці Росії. Також вже відомо про війська КНДР на фронті в Україні.