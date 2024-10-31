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РФ подтвердила западным странам участие КНДР в войне, — Зеленский

31 октября 2024 17:43
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россия официально признала участие КНДР в войне в Украине,— Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия официально подтвердила западным странам участие Северной Кореи в войне против Украины. Это было сделано на уровне разведок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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По словам Зеленского, Москва подтвердила, что северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях.

"Российская Федерация, я знаю, на уровне разведок подтвердила, что Северная Корея привлечена. Они это подтвердили. Официально подтвердили на своем уровне большим странам. Я не хочу говорить, с кем конкретно они говорили, но у нас есть точная информация. Россия проговаривала этот вопрос с западными странами и подтвердила, что военные Северной Кореи будут воевать с Украиной", — сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия может передать Северной Корее баллистические ракеты, "шахеды" и системы ПВО за участие в войне против Украины.

Президент уверен, что РФ также поддерживает КНДР финансово за поставку снарядов и бойцов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии должной международной реакции на присутствие военных КНДР на территории России. По его словам, около 12 тысяч северокорейских солдат готовы воевать на стороне России. Также уже известно о войсках КНДР на фронте в Украине.

владимир путин Владимир Зеленский Северная Корея разведка КНДР Россия

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