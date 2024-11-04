Вибори в Молдові — Зеленський привітав Санду з перемогою

Володимир Зеленський та Мая Санду. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Twitter (X) у понеділок, 4 листопада.

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"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", — йдеться у повідомленні.

За його словами, вибір громадян Молдови свідчить про те, що вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Він переконаний, що лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа, можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові. За даними NewsMaker, вона набрала 55,25% голосів виборців.

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що цьогоріч була рекордна явка виборців у Молдові. Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років.