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Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове

4 ноября 2024 09:36
Карина Приходько - Редактор
Выборы в Молдове — Зеленский поздравил Санду с победой
Владимир Зеленский и Майя Санду. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдовы. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter (X) в понедельник, 4 ноября.

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"Приветствую Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", — говорится в сообщении.

По его словам, выбор граждан Молдовы свидетельствует о том, что они избрали путь экономического роста и социальной стабильности. Он убежден, что только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день.

выборы в Молдове
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 4 ноября действующая президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдове. По данным NewsMaker, она набрала 55,25% голосов избирателей.

Также местные СМИ сообщали, что в этом году была рекордная явка избирателей в Молдове. Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные –— 18-25 лет.

Владимир Зеленский Молдова Майя Санду президент выборы

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