Вибори в Молдові-2024 — перемагає діючий президент Санду

Рекордна явка виборців у Молдові — який кандидат лідирує
У Молдові на виборах президента лідирує проєвропейська кандидатка Мая Санду. Вона суттєво випереджає свого проросійського опонента Олександра Стояногло.
Про це повідомляють видання Tv8, Point.md та NewsMaker.
Вибори-2024 в Молдові
За інформацією ЦВК, у Молдові вже проголосували понад 1 522 974 громадян або 50%. Явка на виборчих дільницях за кордоном становила понад 258 тисяч осіб. Це вже більше, ніж проголосували у першому турі за весь день виборів.
Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років. Проте у всіх вікових групах зафіксовано підвищену явку. Крім того, висока явка і серед громадян, що мешкають у невизнаному Придністров'ї (23 294 особи).
Хто лідирує
Згідно з попередніми результатами лідирує діюча проєвропейська президентка країни Мая Санду. Спершу вона поступалася проросійському лідеру опозиції Олександру Стояногло.
Проте картина змінилася після підрахунку голосів на закордонних дільницях, що дало змогу президентці Санду лишити свого опонента далеко позаду.
Наразі Мая Санду набрала майже 86 % голосів проти 14 % у Стояногло.
Порушення на виборах у Молдові
"Існують обґрунтовані підозри про організоване транспортування виборців як на території країни, так і за кордоном. Влада веде розслідування і збирає докази, що стосуються авіаперевезень із Росії до Білорусі, Азербайджану і Туреччини", — розповіли у відомстві.
Так, на виборчих дільницях у РФ, Туреччині, Білорусі та Азербайджані помічено величезні черги виборців. Також повідомляється, що в інших країнах черги також є, але не в такій кількості.
Місія Promo-LEX повідомила, що спостерігачі зафіксували випадок організованого транспортування виборців на дільницю в Стамбулі.
За даними білоруської преси, громадяни Молдови, які проживають на території Російської Федерації, організовано їдуть до Білорусі, щоб проголосувати у другому турі виборів.
Молдавани, які хочуть проголосувати за кордоном, вилітають також до Баку та Стамбула. На дільницях виборцям пропонують гарячі напої та перекуси.
Нагадаємо, напередодні другого туру виборів у Молдові громадяни отримували дзвінки із провокаційним змістом.
Також Новини.LIVE провели опитування серед мешканців Львова про те, чи вплинуть вибори в Молдові на ситуацію в Україні.
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