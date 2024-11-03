Вибори в Молдові-2024 — перемагає діючий президент Санду

Виборча дільниця в Молдові. Фото: Суспільне Новини

У Молдові на виборах президента лідирує проєвропейська кандидатка Мая Санду. Вона суттєво випереджає свого проросійського опонента Олександра Стояногло.

Про це повідомляють видання Tv8, Point.md та NewsMaker.

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За інформацією ЦВК, у Молдові вже проголосували понад 1 522 974 громадян або 50%. Явка на виборчих дільницях за кордоном становила понад 258 тисяч осіб. Це вже більше, ніж проголосували у першому турі за весь день виборів.

Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років. Проте у всіх вікових групах зафіксовано підвищену явку. Крім того, висока явка і серед громадян, що мешкають у невизнаному Придністров'ї (23 294 особи).

Хто лідирує

Згідно з попередніми результатами лідирує діюча проєвропейська президентка країни Мая Санду. Спершу вона поступалася проросійському лідеру опозиції Олександру Стояногло.

Результати виборів у Молдові. Фото: скриншот

Проте картина змінилася після підрахунку голосів на закордонних дільницях, що дало змогу президентці Санду лишити свого опонента далеко позаду.

Наразі Мая Санду набрала майже 86 % голосів проти 14 % у Стояногло.

Мая Санду лідирує на виборах президента. Фото: скриншот

Порушення на виборах у Молдові

"Існують обґрунтовані підозри про організоване транспортування виборців як на території країни, так і за кордоном. Влада веде розслідування і збирає докази, що стосуються авіаперевезень із Росії до Білорусі, Азербайджану і Туреччини", — розповіли у відомстві.

Так, на виборчих дільницях у РФ, Туреччині, Білорусі та Азербайджані помічено величезні черги виборців. Також повідомляється, що в інших країнах черги також є, але не в такій кількості.

Місія Promo-LEX повідомила, що спостерігачі зафіксували випадок організованого транспортування виборців на дільницю в Стамбулі.

За даними білоруської преси, громадяни Молдови, які проживають на території Російської Федерації, організовано їдуть до Білорусі, щоб проголосувати у другому турі виборів.

Молдавани, які хочуть проголосувати за кордоном, вилітають також до Баку та Стамбула. На дільницях виборцям пропонують гарячі напої та перекуси.

Нагадаємо, напередодні другого туру виборів у Молдові громадяни отримували дзвінки із провокаційним змістом.

Також Новини.LIVE провели опитування серед мешканців Львова про те, чи вплинуть вибори в Молдові на ситуацію в Україні.