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Другий тур виборів у Молдові — хто набрав більше голосів

3 листопада 2024 10:13
Аркадій Пастула - Редактор
У Молдові розпочався другий тур президентських виборів — хто лідирує
Вибори у Молдові. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Аркадій Пастула - Редактор

У Молдові у неділю, 3 листопада, проходить другий тур президентських виборів. У них змагаються проєвропейська президентка Мая Санду та Александр Стояногло, якого висунуто від проросійської Партії соціалістів.

Про це повідомляє NewsMaker.

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У першому турі виборів Санду отримала понад 42% голосів, тоді як Стояногло — близько 26%.

Виборчі дільниці почали свою роботу о 7:00 за місцевим часом і завершать о 21:00.

Всього в країні та за її межами функціонує 2 219 дільниць, з яких 1 988 розташовані на території Молдови, а 231 — за кордоном.

Стояногло знаходить баланс між Сходом і Заходом, а його риторика контрастує з політикою Санду, під керівництвом якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Санду наголошує, що інший кандидат в президенти є людиною Кремля, тому його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю. Однак Стояногло заперечує її слова.

Нагадаємо, напередодні другого туру виборів у Молдові громадяни отримували дзвінки із провокаційним змістом

Також Новини.LIVE провели опитування серед мешканців Львова про те, чи вплинуть вибори в Молдові на ситуацію в Україні.

політики Молдова Мая Санду президент вибори

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