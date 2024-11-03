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Второй тур выборов в Молдове — кто набрал больше голосов

3 ноября 2024 10:13
Аркадий Пастула - Редактор
В Молдове начался второй тур президентских выборов — кто лидирует
Выборы в Молдове. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Аркадий Пастула - Редактор

В Молдове в воскресенье, 3 ноября, проходит второй тур президентских выборов. В них соревнуются проевропейский президент Майя Санду и Александр Стояногло, который выдвинут от пророссийской Партии социалистов.

Об этом сообщает NewsMaker.

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В первом туре выборов Санду получила более 42% голосов, тогда как Стояногло — около 26%.

Избирательные участки начали свою работу в 7:00 по местному времени и завершат в 21:00.

Всего в стране и за ее пределами функционирует 2 219 участков, из которых 1 988 расположены на территории Молдовы, а 231 — за рубежом.

Стояногло находит баланс между Востоком и Западом, а его риторика контрастирует с политикой Санду, под руководством которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину во время полномасштабного вторжения России.

Санду отмечает, что другой кандидат в президенты является человеком Кремля, поэтому его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Однако Стояногло отрицает ее слова.

Напомним, в преддверии второго тура выборов в Молдове граждане получали звонки с провокационным содержанием.

Также Новини.LIVE провели опрос среди жителей Львова о том, повлияют ли выборы в Молдове на ситуацию в Украине.

политики Молдова Майя Санду президент выборы

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