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У Молдові виборцям погрожують розправою перед другим туром

3 листопада 2024 00:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Телефонний спам з погрозами докучає виборцям у Молдові перед другим туром виборів
Вибори в Молдові. Фото: facebook.com/maia.sandu
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Напередодні другого туру виборів президента Республіки Молдова громадяни почали отримувати дзвінки із зарубіжних і місцевих номерів із провокаційним змістом. Хвиля залякування стартувала ввечері 1 листопада.

Про це повідомляє видання NewsMaker

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Анонімні абоненти, зокрема, настійно вимагали від людей голосувати 3 листопада за певного кандидата, погрожуючи в іншому разі розголосити їхню особисту інформацію і навіть позбавити життя. Дзвінки також зачастили до деяких журналістів і громадських діячів країни.

Реакцію на ці події висловив прем'єр-міністр Дорін Речан. Він заявив, що всі ці повідомлення є проявом залякування і провокації.

"Республіка Молдова стикається з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством. Погрози зачіпають журналістів, відомих особистостей і звичайних громадян. Ці акти залякування мають єдину мету — посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", — заявив прем'єр країни.

Поліція каже, що люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де замість справжньої людини розмовляє голосовий робот, створений із використанням штучного інтелекту. 

В поліції уточнили, що ті, хто отримав погрозливі дзвінки, повинні негайно припинити спілкування і звернутися в поліцію для реєстрації подібних випадків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що РФ хоче здолати кандидатку у президенти Молдови електоральним спамом.

Також ми писали, що раніше львівʼяни розповіли, що для України змінять президентські вибори в Молдові. 

росія погрози Молдова провокація вибори

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