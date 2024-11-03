Телефонний спам з погрозами докучає виборцям у Молдові перед другим туром виборів

Вибори в Молдові. Фото: facebook.com/maia.sandu

Напередодні другого туру виборів президента Республіки Молдова громадяни почали отримувати дзвінки із зарубіжних і місцевих номерів із провокаційним змістом. Хвиля залякування стартувала ввечері 1 листопада.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

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Анонімні абоненти, зокрема, настійно вимагали від людей голосувати 3 листопада за певного кандидата, погрожуючи в іншому разі розголосити їхню особисту інформацію і навіть позбавити життя. Дзвінки також зачастили до деяких журналістів і громадських діячів країни.

Реакцію на ці події висловив прем'єр-міністр Дорін Речан. Він заявив, що всі ці повідомлення є проявом залякування і провокації.

"Республіка Молдова стикається з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством. Погрози зачіпають журналістів, відомих особистостей і звичайних громадян. Ці акти залякування мають єдину мету — посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", — заявив прем'єр країни.

Поліція каже, що люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де замість справжньої людини розмовляє голосовий робот, створений із використанням штучного інтелекту.

В поліції уточнили, що ті, хто отримав погрозливі дзвінки, повинні негайно припинити спілкування і звернутися в поліцію для реєстрації подібних випадків.

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