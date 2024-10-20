Вибори у Молдові — як росіяни хочуть здолати Маю Санду

Мая Санду на виборчій дільниці в Кишиневі, Молдова. Фото: Reuters

На президентських виборах, які проходять у Молдові 20 жовтня, лідером прогнозів і соціологічних досліджень стала чинна президентка країни Мая Санду. Проєвропейській кандидатці фактично протистоять дев'ять інших кандидатів, яких підтримує Росія.

Про це заявила журналістка-міжнародниця, експертка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк, пише Еспресо.

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Як розповіла експертка фонду "Демократичні ініціативи", беззаперечним лідером прогнозів і соціологічних досліджень щодо результатів президентських виборів в Молдові стала чинна президентка Мая Санду, яка уособлює проєвропейський рух і має підтримку своєї партії.

"Це адміністративний ресурс і вся можлива підтримка, яку Санду може сама собі забезпечити, перебуваючи на посаді. З іншого боку маємо дев'ятьох кандидатів — фактично електоральний спам, який так чи інакше підтримує Російська Федерація. Інтригою передвиборчої кампанії залишалось те, хто ж буде єдиним кандидатом і чи буде взагалі єдиний кандидат цей, який уособлюватиме своєю чергою проросійський курс", — зазначила Маріанна Присяжнюк.

Зберігається інтрига стосовно того, чи дійде до другого туру. Як розповіла журналістка, загалом акценти змістилися ближче до кінця передвиборчої кампанії.

"Інтригою залишається — чи буде другий тур. Тому що повинна бути впевнена перемога кандидата в першому турі, який набрав би понад 50% голосів і кілька відсотків попередньо відділяє Маю Санду від цього результату, від такого успіху і, ймовірно, такий успіх, як минулого разу, не вдасться повторити", — сказала Присяжнюк.

Нагадаємо, чинна президентка Молдови Мая Санду повідомила, що вже проголосувала на виборах. Лідерка закликала громадян активно долучитися до виборчого процесу.

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