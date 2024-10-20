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РФ хоче здолати кандидатку у президенти Молдови електоральним спамом — деталі

20 жовтня 2024 19:06
Галина Шподарева - редактор
Вибори у Молдові — як росіяни хочуть здолати Маю Санду
Мая Санду на виборчій дільниці в Кишиневі, Молдова. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

На президентських виборах, які проходять у Молдові 20 жовтня, лідером прогнозів і соціологічних досліджень стала чинна президентка країни Мая Санду. Проєвропейській кандидатці фактично протистоять дев'ять інших кандидатів, яких підтримує Росія. 

Про це заявила журналістка-міжнародниця, експертка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк, пише Еспресо.

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Як розповіла експертка фонду "Демократичні ініціативи", беззаперечним лідером прогнозів і соціологічних досліджень щодо результатів президентських виборів в Молдові стала чинна президентка Мая Санду, яка уособлює проєвропейський рух і має підтримку своєї партії.

"Це адміністративний ресурс і вся можлива підтримка, яку Санду може сама собі забезпечити, перебуваючи на посаді. З іншого боку маємо дев'ятьох кандидатів — фактично електоральний спам, який так чи інакше підтримує Російська Федерація. Інтригою передвиборчої кампанії залишалось те, хто ж буде єдиним кандидатом і чи буде взагалі єдиний кандидат цей, який уособлюватиме своєю чергою проросійський курс", — зазначила Маріанна Присяжнюк. 

Зберігається інтрига стосовно того, чи дійде до другого туру. Як розповіла журналістка, загалом акценти змістилися ближче до кінця передвиборчої кампанії. 

"Інтригою залишається — чи буде другий тур. Тому що повинна бути впевнена перемога кандидата в першому турі, який набрав би понад 50% голосів і кілька відсотків попередньо відділяє Маю Санду від цього результату, від такого успіху і, ймовірно, такий успіх, як минулого разу, не вдасться повторити", — сказала Присяжнюк. 

Нагадаємо, чинна президентка Молдови Мая Санду повідомила, що вже проголосувала на виборах. Лідерка закликала громадян активно долучитися до виборчого процесу.

Раніше Новини.LIVE писали, що українська співачка Анастасія Приходько опинилася в центрі скандалу в Молдові. У столиці країни Кишиневі з'явилися афіші із фото артистки та закликом "Ні ЄС". Плакати з'явилися просто напередодні референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.

політики Росія Молдова Мая Санду президент вибори

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