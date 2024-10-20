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Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

20 жовтня 2024 18:38
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибори президента Молдови — Мая Санду віддала свій голос
Чинна Президентка Молдови Мая Санду голосує на виборах. Фото: Санду
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Чинна Президентка Молдови Мая Санду проголосувала на президентських виборах, де балотується сама. Лідерка закликала громадян активно долучитися до виборчого процесу.

Про це повідомила Президент Республіки Молдова Мая Санду у Facebook у неділю, 20 жовтня.

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Санду віддала свій голос на президентських виборах Молдови, які проходять 20 жовтня. Чинна президентка закликала усіх громадян країни також доєднатися до виборів та "самим вирішувати свою долю".

Мая Санду
Президентка Молдови під час голосування. Фото: Санду

"Сьогодні проголосувала за те, щоб Молдова могла розвиватися в мирі та свободі, щоб Молдова могла будувати майбутнє, яке хоче і якого заслуговує. Молдавани мають вирішувати свою долю. Голос кожного важливий. Це не просто марка на папері. Це твоє слово для своєї долі. Це вибір того, як ти будеш жити починаючи з завтрашнього дня", — написала Санду.

Зауважимо, що окрім Санду, на посаду президента Молдови балотуються ще десять кандидатів. За кого саме віддала свій голос президентка не повідомила.

Президентка зазначила, що у виборах наразі взяли участь близько 100 тисяч молдован віком від 18 до 25 років.

Вибори у Молдові
Молодь голосує на виборах президента Молдови. Фото: Санду

Нагадаємо, у Литві відбувся перший тур виборів до Сейму — перемогу здобули соціал-демократи. 

Раніше ми писали про те, що упродовж останнього місяця виборці стали більш прихильно сприймати кандидатку у президенти США Камалу Гарріс. Станом на 9 жовтня на загальнонаціональному рівні рейтинг віцепрезидентки США — 49%, тоді як республіканця Дональда Трампа — лише 46%. 

Молдова голосування Мая Санду президент вибори

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